CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'ın gollerine ofsayt engeli! İşte o pozisyonlar

Galatasaray'ın gollerine ofsayt engeli! İşte o pozisyonlar

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılıların bu mücadelede kaydettiği 2 gol, ofsayta takıldı. İşte o pozisyonlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 20:42 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 21:55
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'ın gollerine ofsayt engeli! İşte o pozisyonlar

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücadelede dakikalar 36'yı gösterdiğinde sarı kırmızılılarda Lucas Torreira, topu ağlarla buluşturmayı başardı fakat Uruguaylı oyuncunun kaydettiği gol, öncesinde kalkan ofsayt bayrağı nedeniyle iptal edildi.

İŞTE O GÖRÜNTÜ

Not: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

Karşılaşmanın 78. dakikasında ise Leroy Sane'nin filelere gönderdiği top ofsayt sebebiyle geçerlilik kazanmadı.

İŞTE 2. İPTAL EDİLEN GOL POZİSYONU:

Not: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

Buruk'tan hakem tepkisi!
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
DİĞER
İlayda Çevik anlattı: Mental olarak yorucu ve yıpratıcı bir süreçti
İmamoğlu ekibinde istihbarat savaşı! Murat Ongun'un telefonuna casus yazılım yüklendi: Tüm oklar Necati Özkan'ı gösterdi
Barış Alper RAMS Park’ta ıslıklandı!
Trabzonspor'da şok sakatlık!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çakır: Duygusal bir maçtı Çakır: Duygusal bir maçtı 22:15
Buruk'tan hakem tepkisi! Buruk'tan hakem tepkisi! 22:10
Barış Alper RAMS Park’ta ıslıklandı! Barış Alper RAMS Park’ta ıslıklandı! 21:52
Trabzonspor'da şok sakatlık! Trabzonspor'da şok sakatlık! 21:15
Serik'ten bol gollü galibiyet! Serik'ten bol gollü galibiyet! 21:00
G.Saray'ın gollerine ofsayt engeli! G.Saray'ın gollerine ofsayt engeli! 20:42
Daha Eski
Trabzon tribünlerinden Uğurcan Çakır’a tepki! Trabzon tribünlerinden Uğurcan Çakır’a tepki! 19:23
Tekke: Kolay maçımız yok! Tekke: Kolay maçımız yok! 19:26
Hakem maça ara verdi! Hakem maça ara verdi! 19:28
Buruk: Sıralama ne olursa olsun... Buruk: Sıralama ne olursa olsun... 19:35
ManU deplasmanda 1 puana razı! ManU deplasmanda 1 puana razı! 20:14
Lider Arsenal hata yapmadı! Lider Arsenal hata yapmadı! 20:17