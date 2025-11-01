Galatasaray'ın gollerine ofsayt engeli! İşte o pozisyonlar

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücadelede dakikalar 36'yı gösterdiğinde sarı kırmızılılarda Lucas Torreira, topu ağlarla buluşturmayı başardı fakat Uruguaylı oyuncunun kaydettiği gol, öncesinde kalkan ofsayt bayrağı nedeniyle iptal edildi.
Karşılaşmanın 78. dakikasında ise Leroy Sane'nin filelere gönderdiği top ofsayt sebebiyle geçerlilik kazanmadı.
