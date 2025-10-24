Fatih Karagümrük 2-2 Kayserispor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasının açılış maçında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Zecorner Kayserispor karşı karşıya geldi.

Gol düellosuna sahne olan maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Fatih Karagümrük'ün golleri 16. dakikada penaltıdan Sam Larsson ve 79. dakikada Atakan Çankaya'dan geldi. Kayserispor'un sayılarını ise 68 ile 74. dakikalarda German Onugha kaydetti.

Öte yandan konuk takımda Laszlo Benes 90+1. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Fatih Karagümrük 4 puana, Kayserispor ise 6 puana yükseldi.