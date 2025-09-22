TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: Yine bireysel hatalar yaptık

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, müsabakaya dair değerlendirmelerde bulundu. İşte Uçar'ın açıklamaları…

"YİNE BİREYSEL HATALAR YAPTIK"

"Buraya biz kazanmak ve kendi oyunumuzu oynamak için gelmiştik. Kendi planlarımızı sahaya yansıttık ama yine bireysel hataları yaptık. Maçın istatistiklerine bakarsanız, hemen hemen hepsi kafa kafaya! Nerede hata yaptık? Bireysel hatalar... 22'de Muleka ile %100 kaçırdık, sonra aut atışı sonrası gol yedik. Vazgeçmedik, sonra yine Muleka ile yine atabilirdik. Devreye 1-0 girsek başka olacak ama yine son dakika 2-0 oldu. Kolay değil... Yine de bırakmadık."

"UĞURCAN GALATASARAY'I AYAKTA TUTTU"

"Umut Nayir ile golü bulduk ve 3-1 yaptık. Sonrasında Uğurcan Çakır, Galatasaray'ı ayakta tuttu. Bir gol daha bulsak, Galatasaray adına daha zor olabilirdi. Bizim adımıza farklı olabilirdi."