Samsunspor - Kasımpaşa CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Samsunspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Maçı haberimizden takip edebilirsiniz...
SAMSUNSPOR-KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ:
Samsunspor: Okan, Satka, Drongelen, Tomasson, Borevkovic, Mendes, Celil, Ntcham, Holse, Musaba, Marius
Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Szalai, Winck, Frimpong, Baldursson, Cem, Haris, Mortadha, Ali Yavuz, Fall
SAMSUNSPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 1. erteleme maçındaki Samsunspor-Kasımpaşa maçı 17 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de başladı.
SAMSUNSPOR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki Samsunspor-Kasımpaşa maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.