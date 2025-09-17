CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Samsunspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025 Çarşamba 19:57
Samsunspor - Kasımpaşa CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Samsunspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Maçı haberimizden takip edebilirsiniz...

SAMSUNSPOR-KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ:

Samsunspor: Okan, Satka, Drongelen, Tomasson, Borevkovic, Mendes, Celil, Ntcham, Holse, Musaba, Marius

Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Szalai, Winck, Frimpong, Baldursson, Cem, Haris, Mortadha, Ali Yavuz, Fall

SAMSUNSPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 1. erteleme maçındaki Samsunspor-Kasımpaşa maçı 17 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de başladı.

SAMSUNSPOR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki Samsunspor-Kasımpaşa maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

