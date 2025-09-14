CANLI SKOR ANA SAYFA
Gaziantep FK-Kocaelispor maçı izle | Gaziantep FK-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gaziantep FK-Kocaelispor maçı izle | Gaziantep FK-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Milli ara öncesi oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Gaziantep ekibi, zorlu maçta 3 puan almayı hedefliyor. Selçuk İnan yönetiminde oynadığı 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Kocaelispor ise zorlu maçta galibiyet arıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, "Gaziantep FK-Kocaelispor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Gaziantep FK-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 09:19
Gaziantep FK-Kocaelispor maçı izle | Gaziantep FK-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gaziantep FK-Kocaelispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Milli ara öncesinde çıktığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK, taraftarı önünde 3 puan alarak çıkış yakalamak istiyor. Diğer yandan Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor, ligde oynadığı 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrılırken, zorlu maçta 3 puan almayı amaçlıyor. Peki, Gaziantep FK-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

GAZİANTEP FK-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Gaziantep FK-Kocaelispor maçı 14 Eylül Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

GAZİANTEP FK-KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep FK-Kocaelispor maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
