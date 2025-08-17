Alanya’da çıt çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Corendon Alanyaspor kendi sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda daha atak bir futbol sergileyen Karadeniz ekibi 41. dakikada gole çok yaklaştı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Ali Sowe'un vuruşunda top yandan dışarı gitti. İlk devrede gol sesi çıkmadı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ikinci devrede iki takım da girdikleri pozisyonları değerlendiremeyince maç 0-0 sona erdi. Bu sonuçla Alanyaspor ve Rizespor ilk puanlarını aldı.