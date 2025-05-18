Sivasspor düşebilir

Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor ve Hatay-spor'un ardından bugün Sivasspor da lige veda eden 3. takım olabilir. 4 takımın 1. Lig'e düşeceği Süper Lig'de geçen hafta ligde kalma mücadelesi veren Alanyaspor, konuk olduğu G.Antep FK'yi 1-0 yendi. Alanyaspor, bu kritik galibiyetle puanını 38'e çıkardı ve 16. sırada düşme hattındaki Sivasspor ile puan farkını 3'e çıkardı. Güney ekibinin üzerinde 40 puanı bulunan Ç.Rize yer alıyor. Yeşil-mavili takım, Konya'da kaybetti. Ancak Bodrum ile Sivas'ın berabere kalması ile kısmen rahatladı. Sivasspor'un 3. sırayı hedefleyen Samsunspor'la oynadıktan sonra haftayı BAY geçecek olması işlerini de bir hayli zorlaştırıyor.

İKİLİ AVERAJDA BODRUM FK ÜSTÜN

Kıran kırana bir mücadelenin yaşanacağı düşme hattında şu anda en dezavantajlı takımlar olan Sivasspor ve Bodrum FK arasından Yiğidolar, bugün Samsun deplasmanında da kaybeder, Alanyaspor da Beşiktaş'tan puan alırsa kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'den düşecek. Haftayı BAY geçecek Yiğidolar, tek karşılaşması kalacağı için puan olarak Alanya'yı yakalayamayacak. 3 maçı kalan Bodrum FK ise ikili averajda Çaykur Rize ile eşit durumda, Alanya ve Sivas'a üstün. Ege ekibi, Sivasspor'a oranla ligde kalma yolunda daha avantajlı gözüküyor. Ateş hattının sıcaklığını yakından hisseden Ç.Rize, son hafta ligden düşen Hatay'ı ağırlayacak. Alanya da Beşiktaş'tan sonra rahat konumdaki Konyaspor'a konuk olacak. Bitime 3 hafta kala Antalya ve G.Antep FK de ligde kalmayı garantilemeseler de diğer takımlara oranla puan olarak rahat konumdalar.

5. AVRUPA'YA

Şampiyonlar Ligi bileti zaten cebinde olan G.Saray'ın Türkiye Kupası'nı kazanması, Süper Lig'deki birçok takımın Avrupa'ya açılan kapılarını etkiledi. İşte ihtimaller...

SÜPER LİG 3.'SÜ: Avrupa Ligi play-off turundan Avrupa'ya katılacak. Play-off turunu geçemezse Konferans Ligi grup aşamasına doğrudan geçiş hakkı var.

SÜPER LİG 4.'SÜ: Avrupa Ligi 2. ön eleme turundan başlayacak.

SÜPER LİG 5.'Sİ: Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turundan katılacak.

3. BİTİRMEK İSTİYORUZ

Samsun'da teknik direktör Reis, 2011-12'de rakiplerinin kendilerini ligden düşürmelerine atıfta bulunarak, "Sivasspor'un yıllar önce bizi ligden düşürdüğünü biliyoruz. Hedefimiz kesinlikle 3. bitirmek. Çünkü 4. olursak birçok eleme oynayacağız" dedi.

Ç.RİZE (40)

Çaykur Rizespor geçen hafta Konyaspor'a kaybetti. Bugün Göztepe'yi konuk edecek olan yeşil mavililerin tek hedefi kazanarak iyice rahatlamak. Tek deplasmanı Beşiktaş olan Atmaca, son hafta ligden düşen Hatayspor'u konuk edecek.

ALANYA (38)

Beşiktaş'ı ağırlayacak güney ekibi, ardından Konyaspor deplasmanına gidecek. Son hafta ise Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Geçen hafta G.Antep'te 3 puan alan Alanyaspor, hayati önemde bir galibiyetle umutlarını iyice artırdı.

SİVAS (35)

Samsun deplasmanına gidecek olan Sivasspor'un BAY haftası var. Yani lig sonuna kadar artık toplam 6 puan kazanabilir. Son hafta yine Alanyaspor deplasmanına gidecek olan Yiğido'nun düşmeme şansı çok yüksek değil. Sivas'ta sakatlığı bulunduğu söylenen 12 golle takımın en golcü ismi Rey Manaj yer almadı. Sakatlıkları süren kaleci Nikolic, Bieganski ve Sundberg ile cezalı Tolga Ciğerci de yok.

BODRUM (35)

Trabzonspor'u ağırlayacak olan Bodrum FK'nın fikstürü zor. Ardından Kayseri deplasmanı ve son hafta da Beşiktaş maçları var. Son 3 haftada 2 büyük takımla oynayacak olan Bodrum FK'nın durumu önündeki takımlara bağlı olacak.