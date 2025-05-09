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Haberler Süper Lig Gaziantep FK 0-1 Corendon Alanyaspor | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Gaziantep FK 0-1 Corendon Alanyaspor | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 yendi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 19:47 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 21:56
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Gaziantep FK 0-1 Corendon Alanyaspor | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda Gaziantep FK ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Ligin bitimine haftalar kala düşme hattından uzaklaşmak isteyen Alanyaspor, karşılaşmayı 1-0 kazanarak nefes aldı.

Gaziantep FK'nın ise mağlubiyet serisi 4'e çıktı.

Maçtaki tek gol, 52. dakikada Andraz Sporar'dan geldi.

Mücadelenin 80. dakikasında Gaziantep FK'da Bruno Viana kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuç ile birlikte Corendon Alanyaspor 38 puana yükselirken Gaziantep FK 42 puanda kaldı.

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