Amatörden Süper Lig'e

Türkiye'nin en önemli futbol şehirlerinden birisi olan Kocaeli, artık Süper Lig'de... Kuruluşunun 59. yıl dönümünü, 16 yıl sonra Süper Lig'e yükselmenin verdiği mutlulukla kutlayan Kocaelispor, tarihte görülecek ender başarı hikayelerinden birisinin başrolünü üstlendi. 2007-08 sezonunda şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, 2013-14'te Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) kadar düştü. Ancak pes etmeyen Körfez ekibi kendi imkanlarıyla adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

16 YIL SONRA DÖNDÜ

Borçlarından kurtularak adım adım yükselen yeşil-beyazlılar, 2 yıl sonra 3. Lig'e çıkmıştı. Yeşil-beyazlılar, 2020-21 sezonunda 2. Lig, 2021-2022 sezonunda 1. Lig'de yer aldı. 1. Lig'de o sezon küme düşen yeşilsiyahlılar, 2022-2023 sezonu sonunda yeniden 1. Lig'e döndü. 2023-2024 sezonundan bu yana 1. Lig'de yer alan Kocaelispor, 16 yıl aradan sonra Trendyol 1. Lig'de şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig'e yükseldi ve müthiş bir hikayeye imzasını attı.

DURUL: TARİH YAZDIK

Kocaelispor'un 59. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı. Kent merkezinde toplanan taraftarlar ve kulüp yönetimi, ellerinde pankartlar ve bando eşliğinde İzmit Kent Meydanı'na yürüdü. Kocaelispor'un yıl dönümünü kutlayan Kulüp Başkanı Recep Durul, takımın adını tarihe yazdırdığını söyledi.