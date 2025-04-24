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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı!

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 11:39 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 11:42
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Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

25 NİSAN CUMA:

20.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: Adnan Deniz Kayatepe

26 NİSAN CUMARTESİ:

16.00 Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor: Burak Pakkan

19.00 Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor: Yasin Kol

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu

27 NİSAN PAZAR:

16.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Adana Demirspor: Arda Kardeşler

19.00 Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan

19.00 ikas Eyüpspor-Galatasaray: Çağdaş Altay

28 NİSAN PAZARTESİ:

20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir: Kadir Sağlam

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