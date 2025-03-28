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Haberler Süper Lig Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Bellona Kayserispor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geliyor. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 Cuma 15:56
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Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 29. hafta müsabakasında Bellona Kayserispor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geliyor. İki ekip de sahadan 3 puan alarak sahadan ayrılmak istiyor.

İŞTE KARŞILAŞMANIN 11'LERİ

Bellona Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Hosseini, Carole, Karimi, Kartal, Bourabia, Cardoso, Ramazan, Bahoken.

Atakaş Hatayspor: Visar, Kerim, Kilema, Recep, Cemali, Massanga, Abdülkadir, Görkem, Funsho, Bilal. Carlos.

Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BELLONA KAYSERİSPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bellona Kayserispor - Atakaş Hatayspor maçı 28 Mart Cuma günü saat 16.00'da başlıyor. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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