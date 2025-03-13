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Haberler Süper Lig Trendyol Süper Lig'de 28. hafta başlıyor! İşte maç programı

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta başlıyor! İşte maç programı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında perde cuma günü yapılacak Galatasaray-Onvo Antalyaspor karşılaşmasıyla açılacak. İşte haftanın programı...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 10:57
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Trendyol Süper Lig'de 28. hafta başlıyor! İşte maç programı

RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 28. haftanın maç programı şöyle:

14 Mart Cuma:

20.30 Galatasaray-Onvo Antalyaspor (RAMS Park)

15 Mart Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Bellona Kayserispor (Gaziantep)

16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 RAMS Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16 Mart Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Sipay Bodrum FK (Çaykur Didi)

16.00 Atakaş Hatayspor-Net Global Sivasspor (Mersin)

16.00 Göztepe-ikas Eyüpspor (Gürsel Aksel)

20.30 Fenerbahçe-Reeder Samsunspor (Ülker)

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