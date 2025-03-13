Trendyol Süper Lig'de 28. hafta başlıyor! İşte maç programı

RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 28. haftanın maç programı şöyle:
14 Mart Cuma:
20.30 Galatasaray-Onvo Antalyaspor (RAMS Park)
15 Mart Cumartesi:
13.30 Gaziantep FK-Bellona Kayserispor (Gaziantep)
16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 RAMS Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16 Mart Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Sipay Bodrum FK (Çaykur Didi)
16.00 Atakaş Hatayspor-Net Global Sivasspor (Mersin)
16.00 Göztepe-ikas Eyüpspor (Gürsel Aksel)
20.30 Fenerbahçe-Reeder Samsunspor (Ülker)