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Haberler Süper Lig Reeder Samsunspor 3-2 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Reeder Samsunspor 3-2 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Reeder Samsunspor, sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Mücadele, ev sahibi ekibin 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı. İşte maçın detayları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 18:01
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Reeder Samsunspor 3-2 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller, 5'inci ile 11'inci dakikada Soner Aydoğdu ve 62'nci dakikada Emre Kılınç'tan geldi. Konuk ekibin gollerini ise 29. dakikada Salih Kavrazlı ve 80. dakikada Tayfun Aydoğan kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Reeder Samsunspor, ligde 50 puana yükseldi ve 3'üncü sıradaki yerini korudu. Adana Demirspor ise -2 puanda kaldı ve son sırada yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Reeder Samsunspor, Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak; Adana Demirspor ise bay geçecek.

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