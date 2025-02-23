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Haberler Süper Lig Corendon Alanyaspor 3-2 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Corendon Alanyaspor 3-2 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 25. haftasında Corendon Alanyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Corendon Alanyaspor ev sahibi olduğu maçtan 3-2'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 Pazar 17:50 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2025 Pazar 18:05
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Corendon Alanyaspor 3-2 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 25. haftasında Corendon Alanyaspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı.

Corendon Alanyaspor ev sahibi olduğu maçtan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmada Adana Demirspor'un gollerini 33. ve 37. dakikalarda Yusuf Barasi kaydetti.

Corendon Alanyaspor'un ilk golü 63. dakikada Adana Demirspor'dan Kurtulan'ın kendi kalesine attığı gol sonucunda geldi.

Maçın 68. dakikasında bu sefer Alanyaspor'dan Hadergjonaj penaltıdan skoru 2-2'ye getirdi.

Karşılaşmanın 90. dakikasında ev sahibi takımda Yusuf Özdemir skoru 3-2'ye getiren isim oldu.

Bu golle Corendon Alanyaspor rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti.

Maçın ardından ev sahibi Alanya 31 puanla 9. sırada yer alıyor.

Adana Demirspor ise 3 puanla 19. sırada bulunuyor.

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