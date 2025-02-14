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Haberler Süper Lig Adana Demirspor 1-1 Onvo Antalyaspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Adana Demirspor 1-1 Onvo Antalyaspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasının açılış maçında Adana Demirspor ile Onvo Antalyaspor 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 22:07 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 23:00
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Adana Demirspor 1-1 Onvo Antalyaspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasının açılış maçında Adana Demirspor sahasında Onvo Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Mücadeleye etkili başlayan ev sahibi ekip 28. dakikada penaltıdan Nabil Alioui ile öne geçti.

Onvo Antalyaspor ilk yarının son dakikalarında Sam Larsson ile skoru eşiledi ve maç 1-1 beraberlikle noktalandı.

EMRE BELÖZOĞLU KIRMIZI KART GÖRDÜ

Onvo Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu, ilk yarının bitiş düdüğünün ardından hakem Kadir Sağlam'a sert tepki göstermesi sonrası direkt kırmızı kart gördü.

Adana Demirspor puanını 3'e yükseltti. Onvo Antalyaspor ise 27 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7'nci dakikada sol kanatta top ile buluşan Güray Vural'un kaleye yaptığı orta şut karışımı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

16'ncı dakikada paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Alioui ortasını yaptı. Ozan Demirbağ'ın kafa vuruşunda top kaleci Piric'te kaldı.

21'inci dakikada Kaluzinski'nin ara pasında top savunmaya çarpıp ceza sahasına düştü. Dönen top ile buluşan Erdal'ın şutunda kaleci Deniz gole izin vermedi.

26'ncı dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Sol kanatta top ile buluşan Tayfun, ceza sahasına içine Bünyamin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Oyunu devam ettiren hakem Kadir Sağlam, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

28'inci dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Nabil Alioui, sağ ayağıyla sol köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

45'inci dakikada van de Streek'in ara pasında defans müdahalesine rağmen top, Sam Larsson'da kaldı. Kaleciyi geçen Larsson, topu ağlara gönderdi: 1-1.

53'üncü dakikada köşe vuruşunda Kaluzinski ceza sahasına meşin yuvarlağı ortaladı. Samudio'nun vuruşunda kaleci Vedat Karakuş, topu kornere çeldi.

61'inci dakikada ceza yayı önünde topu alan Maestro yerden şutunu çekti. Kaleci Kenan Piric topu kontrol etti.

90+2'nci dakikada sol kanattan Osman Kaynak ortasını açtı. Aymbetov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

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