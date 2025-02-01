Atakaş Hatayspor - Onvo Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Atakaş Hatayspor - Onvo Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 22. hafta müsabakasında Atakaş Hatayspor ile Onvo Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde çıkış arayan ev sahibi takım, küme düşme hattından uzaklaşmak için mücadele vermeyi sürdürüyor. Son 5 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak, 10 puanla 18. sırada yer alan Hatay temsilcisi, kritik karşılaşmayı kazanmak istiyor. Bu hafta zorlu rakibi karşısında 3 puan alarak yoluna devam etmeyi hedefleyen Antalyaspor ise 21 puanla 15. sırada yer alıyor. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, geçtiğimiz hafta Beşiktaş karşısında aldığı 1 puan ile moral buldu. Uzun süre sonra ilk puanını alan Akdeniz temsilcisi, bu defa 3 puan için sahaya çıkacak. Direnç Tonusluoğlu'nun düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atakaş Hatayspor - Onvo Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ATAKAŞ HATAYSPOR - ONVO ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Atakaş Hatayspor - Onvo Antalyaspor maçı 1 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.
ATAKAŞ HATAYSPOR - ONVO ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Mersin Stadyumu'nda oynanacak Atakaş Hatayspor - Onvo Antalyaspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.