Adana Demirspor Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdı

Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ayrılığın karşılıklı anlaşma yoluyla gerçekleştiği belirtildi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teknik Direktörümüz Sayın Mustafa Dalcı ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız."
Adana Demirspor yönetimi, Dalcı'ya bugüne kadar kulübe verdiği emeklerden dolayı teşekkür etti.
Teknik Direktörümüz Sayın Mustafa Dalcı ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Dalcı ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/VQVpYyyOXv— Adana Demirspor (@AdsKulubu) January 28, 2025