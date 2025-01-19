Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada?
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), son 1 yılın verilerini baz alarak dünyanın en iyi takımlarını sıraladı. İlk 100'de 4 Türk takımı yer alırken Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sıralamadaki konumları dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (BJK FB GS spor haberi)
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 14:21 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 14:21
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1- Real Madrid
2- Bayer Leverkusen
3- Atalanta
4- Liverpool
5- Botafogo
6- Manchester City
7- Barcelona
8- Flamengo
9- Atletico Madrid
10- Borussia Dortmund
37- GALATASARAY
39- FENERBAHÇE
87- RAMS BAŞAKŞEHİR
88- BEŞİKTAŞ
141- TRABZONSPOR
265- REEDER SAMSUNSPOR
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