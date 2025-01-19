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Haberler Süper Lig Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada?

Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada?

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), son 1 yılın verilerini baz alarak dünyanın en iyi takımlarını sıraladı. İlk 100'de 4 Türk takımı yer alırken Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sıralamadaki konumları dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (BJK FB GS spor haberi)

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 14:21 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 14:21
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Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada?

IFFHS, 1 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasındaki verileri baz alarak dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi.

Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada?

Dünyanın en iyi takımları sıralamasının ilk 100'ünde 4 Türk takımı yer aldı.

Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada?

İşte güncellenen listeye göre dünyanın en iyi takımları:

Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada?

1- Real Madrid

Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada?

2- Bayer Leverkusen

Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada?

3- Atalanta

Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada?

4- Liverpool

Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada?

5- Botafogo

Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada?

6- Manchester City

Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada?

7- Barcelona

Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada?

8- Flamengo

Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada?

9- Atletico Madrid

Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada?

10- Borussia Dortmund

Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada?

37- GALATASARAY

Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada?

39- FENERBAHÇE

Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada?

87- RAMS BAŞAKŞEHİR

Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada?

88- BEŞİKTAŞ

Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada?

141- TRABZONSPOR

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