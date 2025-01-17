Yabancı VAR uygulaması ne zaman başlıyor? TFF'den gelen açıklamada...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçtiğimiz günlerde Trendyol Süper Lig'deki VAR hakemlerinin geçici bir süreyle yabancı olacağını duyurmuştu. TFF cephesinden konu ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.

"TÜRK HAKEMLERİNE GÜVENMİŞ OLMAMIZA RAĞMEN..."

NTV'ye konuşan TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, "Türk hakemlerine güvenmiş olmamıza rağmen son dönemlerdeki spekülasyonlar ve onları biraz da motive etme açısından, yabancı hakeme karşı olmamıza rağmen, alttan gelen istek ve biraz da polemikleri önlemek açısından yabancı VAR hakemine kapılarımızı açtık. Çalışmalarımız devam ediyor ama yabancı VAR hakemi sanırım büyük bir ihtimalle bu hafta da yetişebilir." dedi.

HANGİ MAÇLARDA UYGULANACAK?

Mecnun Otyakmaz, "Yabancı VAR hakemi tüm maçlarda mı uygulanacak?" sorusuna ise "İhtiyaca göre bakacağız. İlk başta stratejik önemli maçları baz alacağız. Daha sonra hem şampiyonluk hem de düşme hattındaki maçlar önemli geçeceği için o maçlarda da değerlendirebiliriz." cevabını verdi.

FENERBAHÇE'NİN 'YABANCI VAR' DURUŞU

Fenerbahçe'de 8 Ocak'ta düzenlenen basın toplantısında "Yabancı VAR kararı alınmasaydı Türkiye Kupası'na katılmayacaktık" ifadeleri dikkat çekmişti. Ayrıca, "Yabancı VAR'ı memnuniyetle karşılıyoruz ama 'Bir süre için' denilmesini anlamadık. Yabancı VAR bütün maçlarda kullanılmayacaksa biz yokuz." açıklamasında bulunulmuştu.