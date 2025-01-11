  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig TFF takım harcama limitlerindeki yüzde 30'luk sapmayı iptal etti!

TFF takım harcama limitlerindeki yüzde 30'luk sapmayı iptal etti!

Türkiye Futbol Federasyonu, takım harcama limitlerinde uygulanan yüzde 30'luk sapmayı iptal ettiğini duyurdu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 21:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TFF takım harcama limitlerindeki yüzde 30'luk sapmayı iptal etti!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), takım harcama limitlerinde uygulanan yüzde 30'luk sapmayı iptal ederek, kulüplerin limit dahilinde kalmasını zorunlu tuttu.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nda değişiklik yapıldı.

Talimatnameye, "2024/2025 sezonu ikinci transfer ve tescil döneminden itibaren geçerli olmak üzere, işbu talimatın Geçici Madde 18'de belirtilen takım harcama limitindeki kabul edilebilir sapma miktarı oranları kaldırılmış olup kulüplerin takım harcama limiti dahilinde kalmaları zorunludur." şeklindeki Geçici Madde 25 eklendi.

Takım harcama limitleri belirlenirken Kulüp Lisans Kuruluna ibraz edilen sponsorluk ve reklam gelirlerine konu sözleşmeler de 2024-2025 sezonu için kulüpçe tahsil olunan tutarlar dikkate alınarak yeniden tespit edilecek.

TFF'nin daha önce açıkladığı Geçici Madde 18'e göre, harcama limitlerinde Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig kulüpleri için yüzde 30, Nesine 2. Lig ekipleri için yüzde 50 sapma belirlenmişti.

Kartal 3 puan hasretine son verdi!
Halim Okta: Eksiklerimiz bariz görülüyor
DİĞER
Bundesliga Borussia Dortmund- Bayer Leverkusen maç günü: BVB-Bayer Leverkusen maçı hangi gün, saat kaçta, nerede yayında?
Başkan Erdoğan Şanlıurfa'dan seslendi: "Terör örgütlerinin raf ömrü tükendi"
VAR'da izledi penaltıyı vermedi! İşte o pozisyon
Beşiktaş'ın golü ofsayta takıldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray RAMS Başakşehir maçına hazır! G.Saray RAMS Başakşehir maçına hazır! 21:59
Beşiktaş'tan Gedson açıklaması! Beşiktaş'tan Gedson açıklaması! 21:53
Immobile: Karmaşık bir durumdayız Immobile: Karmaşık bir durumdayız 21:48
Volkan Demirel'den hakem isyanı! "İlk defa gördüm" Volkan Demirel'den hakem isyanı! "İlk defa gördüm" 21:41
Halim Okta: Eksiklerimiz bariz görülüyor Halim Okta: Eksiklerimiz bariz görülüyor 21:34
TFF harcama limitlerindeki yüzde 30'luk sapmayı iptal etti! TFF harcama limitlerindeki yüzde 30'luk sapmayı iptal etti! 21:19
Daha Eski
Kartal 3 puan hasretine son verdi! Kartal 3 puan hasretine son verdi! 21:09
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması 21:00
VAR'da izledi penaltıyı vermedi! İşte o pozisyon VAR'da izledi penaltıyı vermedi! İşte o pozisyon 20:40
Beşiktaş'ın golü ofsayta takıldı! Beşiktaş'ın golü ofsayta takıldı! 20:31
Arina Federovtseva F.Bahçe'ye geri döndü Arina Federovtseva F.Bahçe'ye geri döndü 19:41
Beşiktaş'a Gedson şoku! Beşiktaş'a Gedson şoku! 19:26