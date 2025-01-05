Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Kasımpaşa - Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 18. hafta müsabakasında Kasımpaşa ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Sami Uğurlu ile yollarını ayırdıktan sonra göreve Hakan Keleş'i getiren ev sahibi takım, 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak ligde 12. sırada yer alıyor. Selçuk İnan yönetiminde bu sezonun dikkat çeken takımlarından biri olan Gaziantep FK ise 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 8. sırada bulunuyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?
Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı 5 Ocak Pazar günü saat 13.30'da oynanacak.
KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
KEFİRLİ MUZLU FİT SMOOTHIE tarifi için tıklayın 😋