Antalyaspor 2-1 Sivasspor | MAÇ SONUCU - ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 14. haftanın açılış maçında Antalyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma Antalyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçta ev sahibi ekibin gollerini 40. dakikada Safuri ve 66. dakikada Veysel Sarı kaydetti.

Sivasspor'un tek golü ise 43. dakikada Fode Koita'dan geldi.

Alex de Souza'nın öğrencileri bu sonuçla puanını 17'ye yükseltti. Sivasspor ise 18 puanda kaldı.

Antalyaspor ligin 15. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Sivasspor ise sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.