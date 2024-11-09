Adana Demirspor Eyüpspor maçı CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile Eyüpspor kozlarını paylaşıyor.
Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayan ve beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanan maçı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor.
Adana Demirspor sezonda ligde 2 puan elde ederken Eyüpspor, hanesine 19 puan yazdırdı.
ADANA DEMİRSPOR - EYÜPSPOR İLK 11'LER
Adana Demirspor: Vedat, Arda, Semih, Tolga, Abdulsamet, Tayfun, Maestro, Yusuf Sarı, İzzet, Ali Yavuz, Yusuf Barasi
Eyüpspor: Berke, Dubois, Vezo, Claro, Robin, Melih, Ampem, Emre, Taşkın, Ahmed, Thiam