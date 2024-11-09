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Haberler Süper Lig Adana Demirspor Eyüpspor maçı CANLI İZLE

Adana Demirspor Eyüpspor maçı CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Adana Demirspor - Eyüpspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 18:52 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 19:10
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Adana Demirspor Eyüpspor maçı CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile Eyüpspor kozlarını paylaşıyor.

Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayan ve beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanan maçı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor.

Adana Demirspor sezonda ligde 2 puan elde ederken Eyüpspor, hanesine 19 puan yazdırdı.

ADANA DEMİRSPOR - EYÜPSPOR İLK 11'LER

Adana Demirspor: Vedat, Arda, Semih, Tolga, Abdulsamet, Tayfun, Maestro, Yusuf Sarı, İzzet, Ali Yavuz, Yusuf Barasi

Eyüpspor: Berke, Dubois, Vezo, Claro, Robin, Melih, Ampem, Emre, Taşkın, Ahmed, Thiam

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