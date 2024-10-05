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Haberler Süper Lig

Göztepe - Sivasspor maçının ardından Bülent Uygun: Buradan puansız dönmek üzüntü verici

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, son dakikaya kadar mücadele edip 90+4’de gol yemenin kendileri adına kötü bir sonuç olduğunu söyledi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 19:22
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Göztepe - Sivasspor maçının ardından Bülent Uygun: Buradan puansız dönmek üzüntü verici

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, son dakikaya kadar mücadele edip 90+4'de gol yemenin kendileri adına kötü bir sonuç olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor, deplasmanda Göztepe'ye 3-2 mağlup oldu Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, karşılaşma sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sözlerine Göztepe'yi tebrik ederek başlayan Uygun, "Bizim de İstanbul'dan, Sivas'tan gelen taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Onları mutlu etmek isterdik. Oyunu iki yönlü değerlendirmek lazım. İlk yarıdaki oyun anlayışımızda özellikle ilk 10 dakikada yaptığımız hatalarla 2-0 geriye düştük. Sakatlıktan çıkan futbolcularımızın istediğim performansı vermemesi de etkili oldu. Çalıştığımız taç atışı gibi pozisyonlardan yediğimiz gol bize açıkçası yakışmadı. İkinci yarı tam tersine oyun sistemini ve oyun taktiğini değiştirdik. İkinci yarıda çok iyi oynayan gol pozisyonlara girip 2 gol atan ve goller kaçıran bir Sivasspor vardı. Son dakikalarda yine kendi ayağımızdaki bir topu uzaklaştıramadık. Bir anda gol yiyerek 3-2 mağlup olduk. Bu oyunun iyi tarafı reaksiyonu iyi vermiş olmamız oldu. Üzücü taraf ise son dakikaya kadar mücadele edip buradan puansız dönmek diyebiliriz. Milli maç arasını da en iyi şekilde değerlendirip ona göre eksik yönlerimizi kapatacağız. Rey Manaj, uzun bir süre daha sakatlığından dolayı aramızda olmayacak. Bununla beraber santrforumuz Koita'nın da sakatlanarak ne olacağını bilmediğimiz bir sürece girmiş olması gerçekten bizim için sıkıntılı. Çünkü takımımızdan ayrılan 17 arkadaşımız olmuştu. Yerine gelen 7 tane oyuncuyla eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Genç arkadaşlarımıza da şans vermeye çalışıyoruz. Ama böyle bir deplasmandan puanla dönmek açıkçası istediğimiz, arzuladığımız bir durumdu" dedi.

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