Alanya'da beraberlik

Trendyol Süper Lig'de ilk kez mücadele eden İkas Eyüpspor, deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kalıp sezona 1 puanla başladı. Mücadelenin ilk yarısında iki takım da yakaladığı fırsatlardan yararlanamayınca devre 0-0 eşitlikle sona erdi. 64'te gelişen Eyüpspor atağında sol kanattan Ahmed Kutucu'nun ceza sahası önüne çıkarttığı pasta topla buluşan Saiz'in sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1. 76'da Alanyaspor'da Augusto'nun sağ kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topta arka direkte buluşan Cordova'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve mücadele 1-1 sona erdi.

PORTEKİZLİ BAN-BAN

1. Lig'de şampiyonluk favorilerinden Bandırmaspor, yine transfer yasağıyla sezona başlayan Erzurumspor'u ağırladı. Ban-Ban, 87'de Faruk'un atılmasıyla 10 kişi kaldığı ve 2-1 geri düştüğü maçı Portekizli yıldızlarıyla 3-2 kazandı. 54 ve 82'de Paulinho, 71'de Paixao 3 puanı getirdi. Dadaşlar'da ise 59 ve 69'da (Pen.) iki kez ağları sarsan Eren Tozlu yetmedi.

BAŞAKŞEHİR'İ YENECEĞİZ

Süper Lig'de bugün Başakşehir'i ağırlayacak Rizespor'da başkan İbrahim Turgut, umut dağıttı. Turgut, "Hangi takım olursa olsun Rizespor her maça kazanma ve galip gelme fikriyle çıkıyor. İnşallah geçen sene yakalayamadığımız Avrupa şansını bu sene daha çok çalışarak, yakalayacağız" dedi.

ANKARAGÜCÜ ZAFERLE BAŞLADI

Spor Toto 1. Lig'de "Süper Lig'e dönüş" parolasıyla sezona başlayan Ankaragücü, ilk hafta mücadelesinde evinde Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli takımı galibeyete taşıyan golleri 51'de Rijad Bajic ve 77'de Renat Dadashov attı. Başkent ekibi üstün oynadığı maçı 3 puanla bitirdi.

BOLU'DA ZAFER IĞDIR FK'NIN

1. Lig'in yeni ekibi Iğdır FK, sezonu Bolu'da galibiyetle açtı. Iğdır, Boluspor'u 36. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine Caner Cavlun'un attığı pası alan Ahmet Engin'in, fileleri havalandırmasıyla 1-0 mağlup ederek, sezona sürpriz bir galibiyetle başladı.

KARAGÜMRÜK AMED'E TAKILDI

1. Lig'in ilk haftasında, Süper Lig'den düşen Karagümrük, sahasında karşılaştığı ligin yeni ekibi Amed'le 0-0 berabere kaldı. Karagümrük, Baran, Ahmet ve Yiğit, Amed de Lourenço'yla girdiği pozisyonlardan yararlanamadı ve karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi.