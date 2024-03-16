Haberler Süper Lig Mondihome Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas: Hayal kırıklığına uğradık

Mondihome Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas: Hayal kırıklığına uğradık

Mondihome Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, Alanyaspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Büyük bir hayal kırıklığına uğradık. Son dakikada yediğimiz golle ne yazık ki mağlup olduk. Bu hakikaten acı veriyor" dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 16:43 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 16:43
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Mondihome Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas: Hayal kırıklığına uğradık

Mondihome Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik sorumlusu Hari Vukas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Alanyaspor mağlubiyetinin üzücü olduğunu ifade eden Vukas, "Oyunla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Büyük bir hayal kırıklığına uğradık. Son dakikada yediğimiz golle ne yazık ki mağlup olduk. Bu hakikaten acı veriyor. Çok üzücü. Yediğimiz golden sonra da yüzde 100'lük gol fırsatı yakaladık ama ne yazık ki bu pozisyonu da değerlendiremedik. Neticesinde mağlup olduk. Hem bizim hem rakibimiz için oyunu daha iyi kontrol ettiği anlar vardı. Bu dönemlerde de girdiğimiz fırsatlar oldu. Rakibimiz maçın sonunda attığı golle kazandı. Aslında beraberlik adil bir skorken yediğimiz gol ve bu mağlubiyet geldi. Çok fazla söylenecek bir şey yok. Hayal kırıklığı içerisindeyiz" diye konuştu.

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