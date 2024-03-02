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MKE Ankaragücü 1-1 İstanbulspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında MKE Ankaragücü sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Zorlu mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 15:32 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 15:42
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MKE Ankaragücü 1-1 İstanbulspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

MKE Ankaragücü ile İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında kozlarını paylaştı. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Muhammet Ali Metoğlu düdük çaldı.

Zorlu karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. MKE Ankaragücü'nün golünü Bassagog kaydetti. İstanbulspor'un golü Loshaj'dan geldi.

MAÇTA KORKUTAN ANLAR!

Karşılaşmanın 38. dakikasında İstanbulspor'da Emir Kaan Gültekin savunma arkasına sarktı. Bu esnada MKE Ankaragücü kalecisi Ertaç Özbir kalesinden çıkıp rakibine sert bir müdahalede bulundu. Pozisyonun ardından Ertaç direkt kırmızı kartla oyundan atılırken iki futbolcu da yerde hareketsiz şekilde kalınca korku dolu anlar yaşandı. Emir Kaan, oyuna devam edemedi ve yerini Pedrinho'ya bıraktı. İki futbolcu da sedye ile kenara geldi ve oyun yeniden hareketlendi.

Bu sonuçla MKE Ankaragücü 30 puana ulaştı. İstanbulspor ise puanını 13 yaptı.

İKİ TAKIMIN DA GALİBİYET HASRETİ SÜRDÜ!

Bu sonuçla ev sahibi MKE Ankaragücü'nün galibiyet hasreti 6 maça çıktı. İstanbulspor ise ligde 7 maçtır 3 puana ulaşamıyor.

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