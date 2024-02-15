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Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı!

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 12:13 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 12:30
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Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trendyol Süper Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

İşte Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler:

16 Şubat Cuma

20.00: Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Kadir Sağlam)

17 Şubat Cumartesi

13.30: Bitexen Antalyaspor-İstanbulspor (Mehmet Türkmen)

16.00: Atakaş Hatayspor-EMS Yapı Sivasspor (Ümit Öztürk)

19.00: Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Arda Kardeşler)

18 Şubat Pazar

13.30: Corendon Alanyaspor-Yukatel Adana Demirspor (Bahattin Şimşek)

16.00: Siltaş Yapı Pendikspor-Trabzonspor (Halil Umut Meler)

16.00: Gaziantep FK-Yılport Samsunspor (Zorbay Küçük)

19.00: MKE Ankaragücü-Galatasaray (Ali Şansalan)

19 Şubat Pazartesi

20.00: RAMS Başakşehir-Mondihome Kayserispor (Oğuzhan Çakır)

20.00: Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tugay Kaan Numanoğlu)

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