Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trendyol Süper Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
İşte Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler:
16 Şubat Cuma
20.00: Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Kadir Sağlam)
17 Şubat Cumartesi
13.30: Bitexen Antalyaspor-İstanbulspor (Mehmet Türkmen)
16.00: Atakaş Hatayspor-EMS Yapı Sivasspor (Ümit Öztürk)
19.00: Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Arda Kardeşler)
18 Şubat Pazar
13.30: Corendon Alanyaspor-Yukatel Adana Demirspor (Bahattin Şimşek)
16.00: Siltaş Yapı Pendikspor-Trabzonspor (Halil Umut Meler)
16.00: Gaziantep FK-Yılport Samsunspor (Zorbay Küçük)
19.00: MKE Ankaragücü-Galatasaray (Ali Şansalan)
19 Şubat Pazartesi
20.00: RAMS Başakşehir-Mondihome Kayserispor (Oğuzhan Çakır)
20.00: Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tugay Kaan Numanoğlu)