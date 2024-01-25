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Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı!

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 15:33 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 15:46
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Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.

İŞTE GÖREV YAPACAK İSİMLER;

27 OCAK CUMARTESİ

Alanyaspor-Pendikspor: Volkan Bayarslan

Adana Demirspor-Hatayspor: Mert Güzenge

28 OCAK PAZAR

Konyaspor-Başakşehir: Alper Akarsu

Karagümrük-Rizespor: Turgut Doman

Sivasspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

Fenerbahçe-Ankaragücü: Cihan Aydın

29 OCAK PAZARTESİ

İstanbulspor-Samsunspor: Ömer Faruk Turtay

Kayserispor-Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

Trabzonspor-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu

Galatasaray-Gaziantep FK: Arda Kardeşler

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