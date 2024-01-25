Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.
İŞTE GÖREV YAPACAK İSİMLER;
27 OCAK CUMARTESİ
Alanyaspor-Pendikspor: Volkan Bayarslan
Adana Demirspor-Hatayspor: Mert Güzenge
28 OCAK PAZAR
Konyaspor-Başakşehir: Alper Akarsu
Karagümrük-Rizespor: Turgut Doman
Sivasspor-Beşiktaş: Ali Şansalan
Fenerbahçe-Ankaragücü: Cihan Aydın
29 OCAK PAZARTESİ
İstanbulspor-Samsunspor: Ömer Faruk Turtay
Kayserispor-Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
Trabzonspor-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu
Galatasaray-Gaziantep FK: Arda Kardeşler