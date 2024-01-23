Haberler Süper Lig Atakaş Hatayspor 1-1 Corendon Alanyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Atakaş Hatayspor 1-1 Corendon Alanyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Atakaş Hatayspor ile Corendon Alanyaspor, Rivas ve Oğuz Yılmaz'ın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 16:53 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 19:00
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Atakaş Hatayspor 1-1 Corendon Alanyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor ile Corendon Alanyaspor kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 beraberlikle sona erdi.

Hatayspor'un golünü 5. dakikada Rigoberto Rivas kaydederken; Alanyaspor bu gole 89'da Oğuz Aydın'la (p) karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı ve 22 puana yükseldi. Alanyaspor ise 26 puana ulaştı.

Ligin 23. haftasında Hatayspor deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak. Alanyaspor ise sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u ağırlayacak.

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