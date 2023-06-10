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Sivasspor'da 9 futbolcunun sözleşmesi sona erdi

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 14. sırada tamamlayan Demir Grup Sivasspor'da 9 futbolcunun sözleşmesi sona erdi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2023 Cumartesi 11:50
Sivasspor'da 9 futbolcunun sözleşmesi sona erdi

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 14. sırada tamamlayan Demir Grup Sivasspor'da 9 futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

Kırmızı-beyazlı formayı 4 sezondur giyen savunma oyuncuları Caner Osmanpaşa ve Aaron Appindangoye ile 2 sezondur Sivasspor kadrosunda yer alan Dimitrous Goutas sözleşmesi sona eren futbolcular arasında bulunuyor.

Sivas temsilcisinin 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarında formasını terleten orta saha oyuncusu Robin Yalçın, aynı bölgede 4 sezondur görev alan Isaac Cofie ve son 2 sezondur Sivasspor forması giyen Fredrik Ulvestad da sözleşmesi biten oyuncular arasında yer alıyor.

2019-2020 sezonunda Sivasspor'a transfer edilen golcü oyunculardan Mustapha Yatabare, geçen sezon kırmızı-beyazlıların renklerine bağladığı Leke James ile bu sezon ara transfer döneminde transfer edilen Jordy Caicedo da sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona eren oyuncular arasında.

Olağan kongre sürecine hazırlanan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay da takımla yollarını ayırmıştı.

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