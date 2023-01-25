Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori

Spor Toto Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor.
20. hafta maçları kıyasıya rekabet içinde geçti.
Galatasaray evinde Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Sarı-kırmızılılar galibiyet serisini 9 maça çıkararak puanını 45 yaptı.
Fenerbahçe deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 yendi ve zirve takibine devam etti.
Sarı-lacivertliler 41 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Beşiktaş ise Kayserispor'u 2-0'lık skorla devirdi.
Siyah-beyazlılar bu sonuçla 35 puana yükselerek 4. sırada konumlandı.
Trabzonspor ise Başakşehir'in ardından İstanbulspor'u da mağlup etti. Mücadele, bordo mavililerin 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
35 puana ulaşan bordo-mavililer, 5. sırada bulunuyor.
Süper Lig'de 20. haftanın geride kalmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi.
İşte yeni şampiyonluk oranları...
Başakşehir: 15.00
Trabzonspor: 13.00
Beşiktaş: 8.00
Fenerbahçe: 2.00
Galatasaray: 1.80