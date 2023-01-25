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Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor. 20. haftada birbirinden çekişmeli müsabakalar oynandı. Fenerbahçe deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti. Galatasaray ise evinde Antalyaspor'u aynı skorla devirdi. Trabzonspor sahasında İstanbulspor'u 4-0'la geçti. Beşiktaş ise Kayserispor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Süper Lig'de 20. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları değişti. İşte favori takım...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 13:15
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori

Spor Toto Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori

20. hafta maçları kıyasıya rekabet içinde geçti.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori

Galatasaray evinde Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori

Sarı-kırmızılılar galibiyet serisini 9 maça çıkararak puanını 45 yaptı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori

Fenerbahçe deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 yendi ve zirve takibine devam etti.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori

Sarı-lacivertliler 41 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori

Beşiktaş ise Kayserispor'u 2-0'lık skorla devirdi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori

Siyah-beyazlılar bu sonuçla 35 puana yükselerek 4. sırada konumlandı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori

Trabzonspor ise Başakşehir'in ardından İstanbulspor'u da mağlup etti. Mücadele, bordo mavililerin 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori

35 puana ulaşan bordo-mavililer, 5. sırada bulunuyor.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori

Süper Lig'de 20. haftanın geride kalmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori

İşte yeni şampiyonluk oranları...

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