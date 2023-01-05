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Gaziantep - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 15:50
Gaziantep - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Gaziantep - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Gaziantep ile Başakşehir karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Gaziantep - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep - Başakşehir maçı 5 Ocak Perşembe günü saat 17.00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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