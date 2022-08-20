Haberler Süper Lig Giresunspor - Kasımpaşa maçı CANLI izle! Giresunspor - Kasımpaşa maçı canlı anlatım | Süper Lig maçı izle

Giresunspor - Kasımpaşa maçı CANLI izle! Giresunspor - Kasımpaşa maçı canlı anlatım | Süper Lig maçı izle

Süper Lig'de heyecan üçüncü hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Giresunspor ile Kasımpaşa kritik maçta karşı karşıya geliyor. Çotanak Stadı'nda oynanan mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çalıyor. İki ekip de zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Giresunspor - Kasımpaşa maçının CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 19:40 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 20:10
Giresunspor - Kasımpaşa maçı CANLI izle! Giresunspor - Kasımpaşa maçı canlı anlatım | Süper Lig maçı izle

Giresunspor ile Kasımpaşa, Süper Lig'in üçüncü haftasında kozlarını paylaşıyor. İki takım da kritik müsabakada sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.

Çotanak Stadı'nda oynanan mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çalıyor. Şimşek'in yardımcılıklarını Murat Ergin Gözütok ve Gökhan Barcın yapıyor.


GİRESUNSPOR - KASIMPAŞA MAÇINDA İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Traore, Mejia, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic

Kasımpaşa: Ertuğrul, Graovac, Sadık, Hadergjonaj, Petretta, Turgay, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Ahmet, Bahoken

GİRESUNSPOR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Giresunspor - Kasımpaşa maçı 19:15'te başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

DİĞER
Eski manken Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin tahtına aday! Nefise Karatay'ın kızı Maya'ya reklam teklifleri yağıyor
SON DAKİKA: Civan Canova hayatını kaybetti! Civan Canova kimdir?
Dele Alli'den Beşiktaş resti! Oynamak istemiyor
F.Bahçe'de Moise Kean gerçeği! İtalyan basını duyurdu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş Fatih Karagümrük maçına hazır
Kayserispor'un Başakşehir kadrosu belli oldu!
ALES ÇIKMIŞ SORULAR
ALES KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?
ALES GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | ALES/2 ne zaman, saat kaçta? - ÖSYM 2022
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi transferindeki gerçeği açıkladı! F.Bahçe... Icardi transferindeki gerçeği açıkladı! F.Bahçe... 19:40
Galatasaray'ın rezerv takımından gol yağmuru! Galatasaray'ın rezerv takımından gol yağmuru! 19:40
Beşiktaş Fatih Karagümrük maçına hazır Beşiktaş Fatih Karagümrük maçına hazır 19:33
Everton galibiyeti unuttu! Everton galibiyeti unuttu! 19:23
Giresunspor - Kasımpaşa | CANLI Giresunspor - Kasımpaşa | CANLI 19:11
Hull City'nin namağlup serisi sona erdi! Hull City'nin namağlup serisi sona erdi! 19:07
Daha Eski
Bandırma Tuzla'yı deplasmanda devirdi! Bandırma Tuzla'yı deplasmanda devirdi! 19:00
Leicester evinde kaybetti! Leicester evinde kaybetti! 18:53
Wolfsburg ile Schalke yenişemedi! Wolfsburg ile Schalke yenişemedi! 18:36
Dortmund son dakikalarda yıkıldı! Dortmund son dakikalarda yıkıldı! 18:32
Ozan'lı Hoffenheim farka koştu! Ozan'lı Hoffenheim farka koştu! 18:25
Kayserispor'un Başakşehir kadrosu belli oldu! Kayserispor'un Başakşehir kadrosu belli oldu! 17:46