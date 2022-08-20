Giresunspor - Kasımpaşa maçı CANLI izle! Giresunspor - Kasımpaşa maçı canlı anlatım | Süper Lig maçı izle

Giresunspor ile Kasımpaşa, Süper Lig'in üçüncü haftasında kozlarını paylaşıyor. İki takım da kritik müsabakada sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.
Çotanak Stadı'nda oynanan mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çalıyor. Şimşek'in yardımcılıklarını Murat Ergin Gözütok ve Gökhan Barcın yapıyor.
GİRESUNSPOR - KASIMPAŞA MAÇINDA İLK 11'LER BELLİ OLDU!
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Traore, Mejia, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic
Kasımpaşa: Ertuğrul, Graovac, Sadık, Hadergjonaj, Petretta, Turgay, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Ahmet, Bahoken
GİRESUNSPOR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Giresunspor - Kasımpaşa maçı 19:15'te başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.