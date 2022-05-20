Haberler Süper Lig Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maçın muhtemel 11'leri

Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maçın muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 38. ve son haftasında heyecan devam ediyor. Antalyaspor - Galatasaray kozlarını paylaşacak ve müsabakayı Yasin Kol yönetecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 08:59 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 10:00
Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maçın muhtemel 11'leri

Antalyaspor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...

Süper Lig'in 38. haftasında heyecan devam ediyor. Antalyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Galatasaray maçı 20 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak ve maçı Yasin Kol yönetecek.

ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

ANTALYASPOR:

  • BOFFIN
  • NALDO
  • BAHADIR
  • GÜRAY
  • BÜNYAMİN
  • DOĞUKAN
  • FREDY
  • FERNANDO
  • NDAO
  • WRIGHT
  • ADRIANO

GALATASARAY:

  • MUSLERA
  • BOEY
  • NELSSON
  • MARCAO
  • VAN AANHOLT
  • PULGAR
  • TAYLAN
  • BERKAN
  • BABEL
  • KEREM
  • GOMIS

GALATASARAY SÜPER LİGİ'N SON MAÇINDA ANTALYA'YA KONUK OLACAK

Bu sezon beklentilerin altında kalan Galatasaray, Süper Lig'i Antalyaspor maçıyla tamamlayacak. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, 37 maçta sadece 14 galibiyet alabildi.

Galatasaray, topladığı 51 puanla son haftaya 11. sırada girdi. Geçen hafta Adana Demirspor galibiyetiyle moral bulan sarı-kırmızılı takımı oldukça ciddi bir rakip bekliyor. Antalyaspor, futbolcu olarak başladığı sezonu futbol sorumlusu olarak tamamlayan Nuri Şahin'in yönetiminde 15 maçtır yenilgi yüzü görmedi.

ANTALSASPOR SON 15 MAÇTIR YENİLMEDİ

Süper Lig'de 15 haftadır yenilmeyen ve bu süreçte 10 galibiyet, 5 beraberlik alan Akdeniz ekibi, Galatasaray maçında da kaybetmeyerek, taraftarı önünde sezonu 16 maçlık yenilmezlik rekoruyla kapatmak istiyor.

NURİ ŞAHİN SON KEZ OYNAYACAK

Sezon içinde Ersun Yanal'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Nuri Şahin, Galatasaray maçının ikinci yarısında oyuna dahil olacak. Son kez kramponlarını giyecek ve tamamen hocalığa yönelecek.

ANTALYASPOR - GALATASARAY 52. RANDEVUDA

Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de bugün 52. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 51 maçta sarı-kırmızılılar 31, rakibi 7 galibiyet aldı, taraflar 13 maçta eşitliği bozamadı.

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