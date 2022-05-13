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Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde görev alan Arda Kardeşler PFDK'ya sevk edildi!

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi karşılaşmasında yazı tura atarken kullandığı parayla ilgili olarak hakkında soruşturma açılan Arda Kardeşler'in PFDK'ya sevk edildiği açıklandı. TFF, Kardeşler'in "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma 20:06 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma 20:17
Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde görev alan Arda Kardeşler PFDK'ya sevk edildi!

Süper Lig hakemi Arda Kardeşler, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Lig Hakemi ARDA KARDEŞLER'in 08.05.2022 tarihinde oynanan Beşiktaş A.Ş.-Fenerbahçe A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakası öncesi futbol camiasını küçük düşürecek tutum sergilemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatının 40. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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