TFF resmen açıkladı! MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in istifasının ardından, sular durulmuyor.

Süper Lig'den 13 hakemin görevden alınmasının ardından eleştirilerin odağı haline gelen Merkez Hakem Kurulu'nda da şok bir istifa yaşandı.

Buna göre Ferhat Gündoğdu istifa kararı aldı.



RESMEN AÇIKLANDI

Öte yandan TFF, Ferhat Gündoğdu'nun istifasını resmen açıkladı. İşte o açıklama;



"Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu, MHK üyeleri ile birlikte Başkanımız Sayın Servet Yardımcı'ya istifasını sunmuştur.



Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz



Ayrıca Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkan ve üyeleri belirlenerek en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır.



Türkiye Futbol Federasyonu"