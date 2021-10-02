Galatasaray maçı dönüş maçı

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Yeni teknik direktörleri Hamza Hamzaoğlu'nun zorlu süreci başarıyla atlatacağına inandığını belirten Selimoğlu, camiaya umut dağıttı. Selim Selimoğlu, "Hamza Hamzaoğlu ile anlaştık ve birçok teknik adamla yaptığımız görüşme sonrası hocaya karar verdik. Başakşehir maçı öncesi sadece ter idmanı yapabildiler. Kısa sürede hem oyun düzeni, hem kadro hem de bazı oyuncuların motivasyon problemini toparlayacaktır. Talihsiz sonuçların yaşandığı süreci geride bırakacağız diye umut ediyoruz" diye iddialı konuştu.