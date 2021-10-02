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Galatasaray maçı dönüş maçı

Ligde galibiyeti olmayan Atmacalar'da Başkan Yardımcısı Selim Selimoğlu, "Galatasaray maçı, bir dönüş maçımız olabilir" dedi

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
Galatasaray maçı dönüş maçı
Süper Lig'de sonuncu sıradaki Rizespor, yarın konuk edeceği Galatasaray'ı yenerek kötü gidişata son vermek istiyor. Maçı bir dönüş maçı olarak gördüklerini belirten Başkan Yardımcısı Selim Selimoğlu, "Galatasaray büyük bir kulüp. Elimizden geldiği şekilde iyi ağırlayacağız. Kazanmak da istiyoruz. Rizespor maçta gereğini yapacaktır. Galatasaray maçı bir dönüş maçımız olabilir. Ama kazanamazsak bile demoralize olmayız. Çok önemli başarılar elde etmiş bir hocamız var. Milli ara ilaç olacaktır" dedi.

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Yeni teknik direktörleri Hamza Hamzaoğlu'nun zorlu süreci başarıyla atlatacağına inandığını belirten Selimoğlu, camiaya umut dağıttı. Selim Selimoğlu, "Hamza Hamzaoğlu ile anlaştık ve birçok teknik adamla yaptığımız görüşme sonrası hocaya karar verdik. Başakşehir maçı öncesi sadece ter idmanı yapabildiler. Kısa sürede hem oyun düzeni, hem kadro hem de bazı oyuncuların motivasyon problemini toparlayacaktır. Talihsiz sonuçların yaşandığı süreci geride bırakacağız diye umut ediyoruz" diye iddialı konuştu.
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