Fofana ve Kral Ozan

Altay, 2. Lig'de Bodrumspor'da 30 gol atıp Türkiye'de profesyonel liglerin en skorer oyuncusu olan eski oyuncusu Ozan Sol ve Yeni Malatyaspor'dan ayrılmaya hazırlanan Fofana'nın peşinde. 28 yaşındaki golcü imzaya yakın. 29 yaşındaki Fildişili sol çağın transferinde de önemli mesafe alındı.

DENİZLİ GÖREVE DEVAM EDİYOR

İzmir ekibi, takımı Süper Lig'e taşıyan efsane oyuncusu Mustafa Denizli'yle de devam kararı aldı. Tecrübeli teknik adamın yardımcılığını yine Mert Nobre yapacak. Öte yandan siyah- beyazlılarda savunma oyuncusu Lokman Gör, alacaklarına karşılık takımdan ayrıldı. Siyah-beyazlılarda kaleci Ozan Evrim Özenç, orta sahadan Yekta Kurtuluş ve İlhan Depe de gitti.