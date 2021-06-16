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Fofana ve Kral Ozan

Altay, 2. Lig'de Bodrumspor'da 30 gol atıp Türkiye'de profesyonel liglerin en skorer oyuncusu olan eski oyuncusu ve 'dan ayrılmaya hazırlanan Fofana'nın peşinde.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Fofana ve Kral Ozan

Altay, 2. Lig'de Bodrumspor'da 30 gol atıp Türkiye'de profesyonel liglerin en skorer oyuncusu olan eski oyuncusu ve 'dan ayrılmaya hazırlanan Fofana'nın peşinde. 28 yaşındaki golcü imzaya yakın. 29 yaşındaki Fildişili sol çağın transferinde de önemli mesafe alındı.

DENİZLİ GÖREVE DEVAM EDİYOR

İzmir ekibi, takımı 'e taşıyan efsane oyuncusu 'yle de devam kararı aldı. Tecrübeli teknik adamın yardımcılığını yine yapacak. Öte yandan siyah- beyazlılarda savunma oyuncusu Lokman Gör, alacaklarına karşılık takımdan ayrıldı. Siyah-beyazlılarda kaleci Ozan Evrim Özenç, orta sahadan Yekta Kurtuluş ve İlhan Depe de gitti.

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