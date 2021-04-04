BB Erzurumspor Konyaspor 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 32. haftasında heyecan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Konyaspor maçıyla devam etti. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan konuk ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri Milosevic ve Abdulkerim Bardakcı kaydetti. BB Erzurumspor'un tek golü Da Costa'dan geldi.

YILMAZ VURAL İYİ BAŞLAYAMADI!

Deneyimli teknik adam Yılmaz Vural bu sezon BB Erzurumspor'un başında çıktığı ilk maçta sahadan istediği sonucu alamadı.

Bu sonuçla Konyaspor puanını 39'a yükseltirken BB Erzurumspor ise 27 puanda kaldı.

DURAKLAMALARDA ORTALIK KARIŞTI!

Duraklama dakikalarında maçın hakemi Sarper Barış Saka, BB Erzurumspor lehine penaltı verdi. VAR uyarısı sonrası pozisyonu tekrar izleyen Saka, penaltı kararını iptal etti. Kararın ardından iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.