Haberler Süper Lig BB Erzurumspor Konyaspor 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de heyecan 32. hafta maçlarıyla devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında sahasında 'u konuk etti. beIN Sports'tan canlı yayınlanan mücadele büyük bir heyecana sahne oldu. Teknik direktör ile bu sezon ilk maçına çıkan rakibine 2-1 mağlup oldu. Deplasman ekibi, ve Abdulkerim Bardakcı'nın golleriyle 3 puana uzandı. BB Erzurumspor'un tek golünü attı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 15:30 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 15:52
BB Erzurumspor Konyaspor 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 32. haftasında heyecan - maçıyla devam etti. 'nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan konuk ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri ve Abdulkerim Bardakcı kaydetti. 'un tek golü 'dan geldi.

YILMAZ VURAL İYİ BAŞLAYAMADI!
Deneyimli teknik adam bu sezon BB Erzurumspor'un başında çıktığı ilk maçta sahadan istediği sonucu alamadı.

Bu sonuçla Konyaspor puanını 39'a yükseltirken BB Erzurumspor ise 27 puanda kaldı.

DURAKLAMALARDA ORTALIK KARIŞTI!
Duraklama dakikalarında maçın hakemi Sarper Barış Saka, BB Erzurumspor lehine penaltı verdi. VAR uyarısı sonrası pozisyonu tekrar izleyen Saka, penaltı kararını iptal etti. Kararın ardından iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.

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