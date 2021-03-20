Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı 20 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

YENİ MALATYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Ertraç, Chebake, Wallace, Hadebe, Hafez, Zeki, Mustafa, Mallan, Acquah, Adem, Tetteh

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Miranda, Tosca, Morais, Rashid, Vetrih, Sousa, Maxim, Kenan, Muhammet.