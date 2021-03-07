Gençlerbirliği - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Gençlerbirliği ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gençlerbirliği - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Başakşehir maçı 7 Mart Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Ömürcan, Arda, Furman, Piris, Murat, Soner, Candeias, Sefa, Sandro Lima

Başakşehir: Mert, Rafael, Epureanu, Ponck, Hasan Ali, Mahmut, Mehmet Topal, Deniz, Junior Fernandes, Crivelli, Demba Ba