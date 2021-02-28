Trabzonspor Fenerbahçe Süper Lig maçı | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor.

Liderlik yarışındaki rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın 3'galibiyetle kapattığı haftada hata yapmak istemeyen iki takımın da hedefi mutlak 3 puan. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...







Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle müthiş bir çıkış yakalayan bordo-mavililer, zorlu maçtan galibiyetle ayrılıp güçlü rakibiyle puanlarını eşitlemek istiyor. Kanarya da şampiyonluk yarışında gerilere düşmemek için kazanmaktan başka bir ihtimali düşünmüyor.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Berat, Flavio, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Attila Szalai, Mert Hakan, Sosa, Pelkas, Osayi, Mesut Özil, Mame Thiam

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği derbi 19.00'da başladı ve BeIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

TRABZONSPOR'DA 3 İSİM KART SINIRINDA!

Fenerbahçe ile karşılaşan Trabzonspor'da 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. İki stoper Edgar İe ve Vitor Hugo'nun haricinde önlerinde oynayan Abdulkadir Parmak da sınırda.

FENERBAHÇE'DE DE 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut da ligde 1-0 kaybettikleri Göztepe maçının 11'ine göre Trabzonspor karşısında 4 değişikliğe gitti.

Bulut, bu karşılaşmada Valencia, Ozan Tufan, Caner Erkin ile Nazım Sangare'nin yerine ilk 11'de Pelkas, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül ve Tisserand'a forma verdi.

Sarı-lacivertli takımda Caner Erkin, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti, maç kadrosunda yer almadı.

Karşılaşma öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, birbirlerine sarılarak bir süre sohbet etti.