Gençlerbirliği Beşiktaş 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de heyecan sürüyor. 25. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadeleyi 3-0 kazanan deplasman ekibi zirve yarışında kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Rachid Ghezzal ve Cenk Tosun (2) kaydetti.

Bu sonuçla puanını 51 yapan Kartal, zirvede Galatasaray ve Fenerbahçe ile puanını eşitledi. Kötü gidişata dur diyemeyen Gençlerbirliği ise 20 puanla küme düşme hattında yer aldı. Süper Lig'de Beşiktaş önümüzdeki haftayı bay geçecek. Gençlerbirliği, Denizlispor'a konuk olacak.





CENK GOLLERİNE BAŞLADI!

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde yeniden kadrosuna kattığı Cenk Tosun gollerine başladı. 62. dakikada Aboubakar'ın yerine oyuna giren 29 yaşındaki futbolcu 89 ve 90+4. dakikada attığı gollerle bıraktığı yerden devam etti.



GHEZZAL'DAN GOL SİFTAHI!

Gençlerbirliği karşılaşmasının 4. dakikasında Rachid Ghezzal uzaktan harika bir gol atarak Beşiktaş'ı öne geçirdi. Geride kalan 24 maçın 16'sında forma giyen ve yaptığı 10 asistle, asist krallığında zirvede olan Ghezzal, bu sezon Beşiktaş forması altında ilk gol sevincini yaşadı. Beşiktaş, geçtiğimiz hafta Konyaspor karşısında Rosier'in golüyle 1-0 kazanırken, Fransız futbolcu kariyerinde ilk kez bir lig maçında gol sevinci yaşamıştı. Rosier'in ardından Ghezzal da Gençlerbirliği karşısında kaydettiği golle, Beşiktaş forması altında ilk kez gol atmış oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR

4'üncü dakikada sağ taraftan Rosier'in pasıyla buluşan Ghezzal, ceza sahasının yaklaşık 10 metre dışından çektiği şutla kaleci Nordfeldt'in bakışları arasında topu filelere gönderdi: 0-1.

12'nci dakikada Atiba Hutchinson orta sahadan aldığı topu Ljajic'e aktardı. Ljajic, yaklaşık 30 metreden kaleye vurdu ancak kaleci iki hamlede topa sahip oldu.

20'nci dakikada köşe vuruşunda ön direkte Josef arkaya aşırdı. Welinton, bir metreden topu kafa ile boş kale yerine auta attı.

21'inci dakikada Ghezzal'ın pasıyla buluşan Aboubakar'ın şutunda Nordfeldt topu kornere çeldi.

31'inci dakikada Ayite'nin pasıyla ceza sahası içinde buluşan Candeias, topu kaleci Ersin'e nişanladı.

55'inci dakikada Ljajic'in getirdiği topta Ghezzal sert vurdu, kaleye gitmekte olan topu Polomat kafa ile uzaklaştırdı.

75'inci dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında Cenk vurdu kaleci son anda topu kornere çeldi.

76'ncı dakikada Ljajic,'in ara pasıyla ceza sahası içinde buluşan Larin'in şutunu kaleci son anda çeldi.

88'inci dakikada Furman'ın ortasında kale içinde Stancu dokunamadı, top kalecide kaldı.

89'uncu dakikada Dorukhan'ın pasıyla buluşan Cenk, topu filelere gönderdi: 0-2.

90+4'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Cenk topu filelere gönderdi: 0-3.