Son dakika: Gençlerbirliği Beşiktaş maçında şok sakatlık! Rachid Ghezzal oyuna devam edemedi

Beşiktaş'ın bu sezonki flaş ismi Rachid Ghezzal, Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Süper Lig'de 25. hafta maçında Gençlerbirliği deplasmanına konuk olan siyah-beyazlılarda Cezayirli yıldızın sakatlığı moralleri bozdu. Mücadelenin 4. dakikasında muhteşem bir gol atan Rachid Ghezzal, 62. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmaya devam edemedi.



Bir anda acı içinde kendini yere bırakan Rachid Ghezzal, kenara geldi ve yerini Kevin N'Koudou'ya bıraktı. Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal'ın durumu, yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.