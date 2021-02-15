Haberler Beşiktaş Son dakika: Gençlerbirliği Beşiktaş maçında şok sakatlık! Rachid Ghezzal oyuna devam edemedi

Son dakika: maçında şok sakatlık! oyuna devam edemedi

'ta sakatlık şoku yaşanıyor. 'in 25. haftasında deplasmanına çıkan siyah-beyazlılarda yıldız futbolcu 62. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Cezayirli futbolcu yerini Kevin N'Koudou'ya bıraktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 17:34 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 17:44
Son dakika: Gençlerbirliği Beşiktaş maçında şok sakatlık! Rachid Ghezzal oyuna devam edemedi

'ın bu sezonki flaş ismi , maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. 'de 25. hafta maçında Gençlerbirliği deplasmanına konuk olan siyah-beyazlılarda Cezayirli yıldızın sakatlığı moralleri bozdu. Mücadelenin 4. dakikasında muhteşem bir gol atan Rachid Ghezzal, 62. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmaya devam edemedi.

Bir anda acı içinde kendini yere bırakan Rachid Ghezzal, kenara geldi ve yerini Kevin N'Koudou'ya bıraktı. Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal'ın durumu, yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

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