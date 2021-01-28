TFF Başkanı Özdemir 20 takımlı lig istiyor

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Ekonomi Muhabirleri Derneği yöneticilerini kabulünde, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Süper Lig'de gelecek sezon 20 takımın mücadele edeceğini belirterek, kendisinin görüşünün bu sayı ile devam edilmesi olduğunu belirtti. Başkan Özdemir, salgın süreci ve kur değişimi nedeniyle kulüplerin 1.2 milyar lira kaybı olduğu bilgisini verip, yeni yayın ihalesini işaret etti: "Yayıncı kuruluşun sözleşmesi bitiyor. Dünyadaki bütün yayıncı kuruluşları teklif vermeye davet edeceğiz. Bu senenin haziran ayı ile aralık ayı arasında dosyayı hazırlayıp ihaleye çıkacağız. Pandemi düzelme yoluna girerse ve gelirleri artırıcı bir ihale yapabilirsek kulüplerimizin mali durumları iyiye doğru gidebilir" diye konuştu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, 4 büyüklerin şu andaki borçlarının toplamının 14 milyar lira olduğunu söyledi.