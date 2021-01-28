Haberler Süper Lig TFF Başkanı Özdemir 20 takımlı lig istiyor

Başkanı Özdemir 20 takımlı lig istiyor

Başkanı , yeni sezonda 20 takımla oynanacak ’in bu sayıyla devam etmesini istediğini söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 21:56 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 06:50
TFF Başkanı Özdemir 20 takımlı lig istiyor

TFF Başkanı , yöneticilerini kabulünde, çarpıcı açıklamalarda bulundu. 'de gelecek sezon 20 takımın mücadele edeceğini belirterek, kendisinin görüşünün bu sayı ile devam edilmesi olduğunu belirtti. Başkan Özdemir, salgın süreci ve kur değişimi nedeniyle kulüplerin 1.2 milyar lira kaybı olduğu bilgisini verip, yeni yayın ihalesini işaret etti: "Yayıncı kuruluşun sözleşmesi bitiyor. Dünyadaki bütün yayıncı kuruluşları teklif vermeye davet edeceğiz. Bu senenin haziran ayı ile aralık ayı arasında dosyayı hazırlayıp ihaleye çıkacağız. Pandemi düzelme yoluna girerse ve gelirleri artırıcı bir ihale yapabilirsek kulüplerimizin mali durumları iyiye doğru gidebilir" diye konuştu.

Başkanı Nihat Özdemir, 4 büyüklerin şu andaki borçlarının toplamının 14 milyar lira olduğunu söyledi.

SON DAKİKA