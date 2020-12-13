Alanyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Alanyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Beşiktaş maçı 13 Aralık Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, Juan fran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Fatih, Siopis, Mustafa Pektemek, Bakasetas, Davidson, Babacar.

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Dorukhan, Larin, Aboubakar

3 MAÇTA 10 GOL

Beşiktaş, Alanyaspor'u yenerek bu sezon ilk kez üst üste dördüncü galibiyetini almak ve zirveye iyice yerleşmek hedefinde. Son üç haftada oldukça formda olan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, 3 maçta 10 gol atarken kalesinde 5 gol gördü. Beşiktaş bu 10 golü Başakşehir (3), Fenerbahçe (4) ve Kasımpaşa'ya (3) attı. Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

4 EKSİKLE ALANYA'DA

Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta mücadelenin kamp kadrosu belli oldu. Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Gökhan Töre ve Adem Ljajic'in yanı sıra Ajdin Hasic ve Erdoğan Kaya da Alanya deplasmanına götürülmeyecek. Beşiktaş'ın 21 kişilik kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Atakan Üner

JOSEF, HASIC VE LARIN DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan ve Kasımpaşa maçında riske edilmeyen Josef de Souza, bu maçla birlikte formasına kavuşuyor. Hafta içi yapılan antrenmanlarda takımla birlikte çalışan Brezilyalı oyuncu, Sergen Yalçın'ın 11'de düşündüğü isimlerin başında geliyor. Covid-19 testi negatife dönen genç oyuncu Ajdin Hasic de bu maçta forma giyebilecek durumda. Fenerbahçe karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Kasımpaşa maçında cezalı olan Kanadalı oyuncu Cyle Larin de cezasını tamamladı. Siyah-beyazlılarda Gökhan Töre ve Adem Ljajic'in sakatlıkları sürüyor. 2 futbolcu, Alanya deplasmanına götürülmeyecek. Takımın önemli isimlerinden Valentin Rosier ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcu, Alanyaspor deplasmanında sarı kart görmesi halinde BB Erzurumspor karşısında forma giyemeyecek.

ÇAĞDAŞ ATAN KULÜBEDE OLACAK

Sezona çok iyi bir giriş yapan ve ilk haftadan itibaren liderlik koltuğunu alan Alanyaspor, son 2 maçta ise düşüşe geçti. Gençlerbirliği deplasmanında 2-1 kaybedip son dakikada da penaltı kaçıran Akdeniz ekibinde, Teknik Direktör Çağdaş Atan bu maçta kırmızı kart görmüştü. Hafta içinde erteleme mücadelesinde Göztepe deplasmanına giden Alanyaspor, İzmir'den de 1-0'lık mağlubiyetle ayrılarak üst üste 2 maçtan puansız ayrıldı. Tahkim kurulu, Çağdaş Atan'a verilen 2 maçlık cezayı 1 maça indirirken, Sergen Yalçın'ın eski yardımcısı olan Çağdaş Atan, eski kulübü karşısında kulübedeki yerini alabilecek. Beşiktaş maçı öncesinde Alanyaspor'da eksik isimler bulunuyor. Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Ufuk Ceylan, Steven Caulker ve Moubandje sakat, Salih Uçan ise cezalı durumda.