Alanyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak edilyor. Peki, Alanyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALANYASPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Konyaspor maçı 29 Kasım Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR - KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Salih, Bakasetas, Efecan, Davidson, Babacar.

Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Adil Demirbağ, Guilherme, Alper Uludağ, Abdülkerim Bardakçı, Jevtovic, Milosevic, Miya, Cikalleshi, Kravets.