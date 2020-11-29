BB. Erzurumspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak edilyor. Peki, BB. Erzurumspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BB. ERZURUMSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB. Erzurumspor - Antalyaspor maçı 29 Kasım Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

BB. ERZURUMSPOR - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BB Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, Murat Uçar, Gökhan Kardeş, Arturo Mina, Kaan Kanak, Ibrahim Sissoko, Obertan, Novikovas, Mitchell Donald, Rashad Muhammed, Ricardo Gomes.

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Naldo, Kudryashov, Ufuk Akyol, Nuri Şahin, Sidney Sam, Amilton, Podolski, Gökdeniz Bayrakdar