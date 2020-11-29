Galeri Süper Lig İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri

İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 10. haftası dev bir mücadeleye sahne oluyor. Ligin ezeli rakiplerinden Fenerbahçe ile Beşiktaş, sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde karşı karşıya geliyor. Yaptığı transferlerle sezon öncesi adından söz ettiren Fenerbahçe evinde hata yapmak istemezken, son haftalardaki inişli çıkışlı performansıyla dikkat çeken Beşiktaş 3 puanı mutlak hanesine yazdırmak istiyor. Karşılaşma öncesi iki ekibin de nasıl bir 11 ile sahada olacağı merak ediliyor. İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri.